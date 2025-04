Grandes lideranças da luta contra o racismo

Owens declarou que sua maior decepção foi a falta de felicitações por parte do então presidente americano Franklin Roosevelt, que não mandou sequer um telegrama. Com as medalhas, ele foi saudado nas ruas, mas, ao se hospedar no hotel, teve que usar o elevador de serviço. Morreu de câncer aos 66 anos. Foto: Reprodução do site oexplorador.com.br