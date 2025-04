Gilbués: Município no Piauí tem deserto maior do que Nova York inteira

O Instituto Nacional do Semiárido (Insa), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação faz um alerta: mais de 1,3 milhão km² no Brasil podem virar deserto, se nada for feito. Os números apontados pelo Insa mostram que a desertificação já atinge 15% do território brasileiro. Foto: Reprodução de vídeo PITV