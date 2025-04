Atleta de highline bate recordes e caminha até entre balões: Conheça Caio Afeto

A travessia no Pão de Açúcar fez parte de um quadro do extinto programa Legendários, da TV Record, comandado por Marcos Mion (hoje na Globo). Ao saltar de paraquedas, Caio Afeto deu um susto na equipe do programa ao pousar fora do local previamente combinado. “O vento me obrigou a fazer um pouso de emergência na Floresta”, declarou. Foto: Divulgação/TV Record