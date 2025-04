Galinhas gigantes botam ovos que custam até R$ 1 mil a dúzia!

As galinhas Índio Gigante tendem a ter uma expectativa de vida semelhante ou um pouco maior do que a de galinhas comuns, dependendo das condições de criação e manejo. Em média, galinhas de raças comuns podem viver entre 5 a 10 anos, enquanto as Índio Gigante podem viver em torno de 6 a 12 anos. Foto: Reprodução