Ouro leva a fama, mas metal mais valioso é outro

Ele tem um ponto de fusão de 1966º C e de ebulição de 3727º C. Valores que indicam que é uma metal com uma estrutura molecular forte e estável, com densidade de 12,41 g/cm3. Apresenta resistência e durabilidade em várias aplicações (como joias), algo que chama a atenção daquele que o consome. Foto: Youtube Canal Lior L