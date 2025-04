Meryl Streep e Martin Short estão namorando há um ano, revela site

Além do prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e no Festival de Berlim, a atriz acumula cinco New York Film Critics Circle Awards, dois BAFTA, entre outros. Ela ainda recebeu o prêmio honorário do American Film Institute, em 2004, e o Kennedy Center Honor em 2011, ambos por sua contribuição para a cultura dos EUA. Foto: Reprodução do Instagram @merylstreep