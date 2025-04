Aquecimento global: Ilhas Maldivas podem sumir até o fim do século 21

Em maio de 2021, Aminath Shauna, ministra do Meio Ambiente, já ressaltava que a República das Maldivas era o país mais vulnerável do mundo, considerando as mudanças climáticas. Para tentar conter as ameaças do clima, o país começou a adotar medidas como a redução das emissões de carbono e a construção de cidades flutuantes. Foto: Divulgação