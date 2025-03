Hábitos dos brasileiros que deixam os gringos perplexos!

Costume brasileiro: Comer um pedaço de pizza com garfo - Se você for nos Estados Unidos e vir alguém comendo uma pizza com garfo e faca, tire uma foto pois isso é uma baita raridade! Isso porque lá e em outros países a pizza é comida com a mão, muitas vezes na calçada, sendo uma comida barata e rápida de ingerir. Foto: Youtube/ Pizzas e Receitas do Chef José Carlos