Principais pontos turísticos de Madrid

Parque do Retiro (Parque del Buen Retiro) - Originalmente criado como jardim real no século XVII, o Parque do Retiro é um vasto oásis verde no coração de Madrid. Entre suas atrações estão o Palácio de Cristal, o lago com barcos e vários jardins escultóricos. Foto: Carlos Delgado/Wikimedia Commons