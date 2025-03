Conheça as ‘Rochas de plástico’ na Ilha da Trindade

O Arquipélago de Trindade e Martim Vaz fica a 1.140 km do litoral de Vitória, a capital do Espírito Santo, no Oceano Atlântico. Do conjunto de ilhas, apenas a de Trindade é habitada. E a única localidade existente ali é o Posto Oceanográfico, guarnição militar da Marinha do Brasil. Foto: Youtube Canal CAPES_Oficial