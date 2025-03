Ney Matogrosso faz dueto com Ana Cañas em nova canção da artista paulistana

Aos 83 anos, Ney Matogrosso segue em plena atividade. No dia 10/01/2025, ele lançou um novo álbum nas plataformas digitais. “Canções para um novo mundo”, parceria do consagrado artista com a banda Hecto, tem seis faixas inéditas e conta com a participação especial de Ana Cañas, Frejat e do baterista Will Calhoun, da banca de rock americana Living Colour. Foto: Divulgação/Leo Aversa