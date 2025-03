Motociclista é salvo por notebook na mochila durante assalto

Além disso, Virginia mostrou a camisa em que o marido estava no momento do disparo, com um furo na região do peito. O homem tinha apenas um pouco de sangue no pescoço e nos braços em virtude dos estilhaços do vidro. Não foi a primeira vez que ele escapou da morte, pois já caiu de uma laje e teve tumor na bexiga. Foto: Reprodução/Record TV