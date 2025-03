Brics: saiba como funciona o grupo, que terá cúpula no Brasil em julho

A 17ª cúpula do Brics está marcada para o Rio de Janeiro, entre os dias 6 e 7 de julho. No ano passado, o evento aconteceu em Kazan, na Rússia, e em 2023, em Joanesburgo, na África do Sul Entenda a seguir o que é e como funciona o Brics. Foto: Ricardo Stuckert/PR