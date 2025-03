Só com muita coragem: Lugares onde o turismo é pura adrenalina

Maelstrom Saltstraumen (Noruega) - Situado perto do Círculo Polar Ártico, é o mais poderoso turbilhão do mundo. As correntes oceânicas têm até 40 km/h no trecho. Como a navegação é arriscada ali, apenas por curto período de tempo, conforme a maré, a passagem de navios é liberada. Foto: Clementsfranz wikimedia commons