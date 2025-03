Cascas da jabuticaba têm potentes antioxidantes; aproveite

2. Deglet Nour: Nativa da Argélia, é uma das variedades de tâmaras mais consumidas no Norte de África. São pequenas, de cor âmbar, com carne quase translúcida e sabor doce, de nozes e caramelo. Também é cultivada em Israel e nos EUA, para onde foi levada no início do século XX. Consumida pura ou no chá ou café, saladas, doces e biscoitos. Foto: M. Dhifallah /Wikipedia