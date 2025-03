Inteligência Artificial: Keanu Reeves se transforma em seis vilões

Keanu Charles Reeves é um dos atores mais queridos do público. Conheça a sua história que envolve glória, mas também sofrimento e persistência. Keanu nasceu em Beirute, no Líbano, em 2/9/1964. É filho da figurinista britânica Patricia Taylor e do geólogo Samuel Reeves Jr, americano de origem chinesa. Foto: Arquivo Pessoal