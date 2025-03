‘Ignorada’ no Oscar, Nicole Kidman anuncia pausa na carreira após novo filme

No começo de 2025, Kidman apareceu bem cotada na imprensa que cobre Hollywood para as grandes premiações por sua performance em “Babygirl”, da diretora holandesa Halina Reijn. No entanto, ela perdeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama para a brasileira Fernanda Torres e sequer foi indicada para disputar o Oscar. Foto: reprodução