Joaquim Cruz completa 62 anos! Veja grandes nomes do atletismo brasileiro

Vanderlei Cordeiro de Lima - Natural de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, foi um maratonista bicampeão pan-americano. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, protagonizou um dos momentos mais famosos do evento ao ser obstruído por um torcedor, o ex-padre irlandês Neil Horan, quando liderava a maratona na altura do km35. Ajudado por um espectador grego, voltou para a prova e terminou com o bronze. Foto: Reprodução do Instagram @vanderleidelima2004