Características, saúde e curiosidades sobre a raça Maltês

Este cãozinho também se dá bem com outros animais, sendo sociável e brincalhão com outros cães e até com gatos. Sua natureza tranquila facilita sua adaptação a novos ambientes e situações, o que o torna ideal para famílias com crianças. Ele tende a ser amigável, embora possa ser um pouco desconfiado com estranhos no começo. Foto: Reprodução do Youtube