Academia britânica ignora petição de cientistas e mantém Elon Musk como membro

Após a reunião, a academia divulgou comunicado em que demonstra preocupação com o que acontece nos Estados Unidos no novo mandato de Donald Trump, do qual Musk faz parte, mas sem citar o nome do empresário. "Os mais de 150 membros que participaram da reunião concordaram com a necessidade de a sociedade intensificar seus esforços para defender a ciência e os cientistas em um momento em que eles estão ameaçados como nunca estiveram", diz o texto. Foto: Domínio Público