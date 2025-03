Após férias e shows no exterior, Roberto Carlos volta ao Brasil para cruzeiro com fãs

No próximo dia 12/03, o cantor irá embarcar no cruzeiro temático “Além do Horizonte”. Com 3.800 passageiros e duração de cinco dias, o navio irá zarpar do Porto de Santos. No dia seguinte, em uma parada no Píer Mauá, zona central do Rio de Janeiro, Roberto Carlos dará uma entrevista coletiva. Foto: Divulgação/Claudia Schembri