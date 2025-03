Cidades com maior número de habitantes na Europa

Por exemplo, só na Alemanha, existem cerca de 2.000 cidades. Na França, há mais de 36.000 comunas, embora muitas sejam pequenas vilas. Na Rússia (parte europeia), há milhares de cidades, incluindo as grandes Moscou e São Petersburgo. Veja quais são as cidades mais populosas do Velho Continente europeu. Foto: Imagem Pixabay