Ilha na Grécia vira um fenômeno no turismo

Quem estiver disposto a caminhar bastante (cerca de 6 a 8 horas, dependendo do seu ritmo), pode seguir uma trilha que passa pelas paredes do desfiladeiro, que chegam a quase 300 metros de altura! No final, é servida uma refeição em uma taverna com vista para o Mar Mediterrâneo. Foto: Albrecht Fietz por Pixabay