Brasil no Oscar: veja todas as indicações do país na história da premiação

O Sal da Terra - Documentário franco-ítalo-brasileiro com direção do alemão Wim Wenders e do brasileiro Juliano Salgado. Foi indicado a Melhor Documentário no Oscar de 2015. A produção lançar um olhar sobre o premiado fotógrafo Sebastião Salgado (foto). Foto: Flickr Fábio Henrique de Carvalho