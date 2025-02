Carnaval 2025: conheça a origem das escolas do Grupo Especial do Rio

A escola foi fundada com as cores azul e rosa, como uma homenagem à Nossa Senhora Auxiliadora. No entanto, mudou para vermelho e branco em 1971 devido a um problema no fornecimento de tecidos. Ela teve 18 títulos em Niterói antes de ingressar no Carnaval Carioca. Foto: Carnaval 2024 - Viradouro Malunguinho 2025 - Instagram @unidosdoviradouro