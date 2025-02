Subida do Galo Gigante anuncia a chegada do Carnaval do Recife

Em sua 46ª edição, o Galo da Madrugada de 2024 tem como tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval”. A festa prestará uma homenagem a festividades típicas do carnaval do estado: os Caretas de Triunfo, as Caiporas de Pesqueira e o bloco Bacalhau do Batata. Foto: Williams Aguiar/Prefeitura de Olinda