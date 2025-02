Jane Fonda é premiada no SAG Awards e avisa: ‘Empatia não é fraqueza’

Fonda também falou sobre como encara o ofício de atriz. “Embora você possa odiar o comportamento do seu personagem, você precisa entender e ter empatia com a pessoa traumatizada que está interpretando, certo?”, declarou, exemplificando com o caso do ator Sebastian Stan, indicado ao Oscar por seu papel como Donald Trump no filme “O Aprendiz”. Foto: Instagram @janefonda