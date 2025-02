Personalidades brasileiras e estrangeiras que morreram em acidentes rodoviários

Jayne Mansfield - Vera Jayne Palmer nasceu em 19 de abril de 1933, em Bryn Mawr, EUA. Foi uma atriz e símbolo sexual dos anos 1950, estrelando filmes como The Girl Can’t Help It. Em 29 de junho de 1967, seu carro colidiu com a traseira de um caminhão na Louisiana, EUA. Ela tinha 34 anos. Foto: 20th Century Fox, domínio público