Curiosidades aleatórias sobre a Europa: um olhar sobre o Velho Continente

O país com o maior número de aeroportos na Europa é a Rússia, com cerca de 600 aeroportos, incluindo civis e militares. No entanto, se considerarmos apenas os países que estão completamente na Europa (já que a Rússia também tem parte na Ásia), a Alemanha lidera com cerca de 550 aeroportos e aeródromos registrados. Foto: AndreyFilippov.com/Wikimedia Commons