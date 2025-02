‘Homem-cachorro’ do Japão abre ‘zoológico’ para pessoas que desejam ser animais

"Eu quero ser um animal! Você já pensou nisso? Você já se imaginou como algo diferente de si mesmo e se sentiu animado?", diz o site oficial do “TocoTocoZoo”. Para viver como um cão po 180 minutos é preciso pagar R$ 1.854, mas há pacotes mais baratos e por menos tempo. No entanto, somente a fantasia de Malamute do Alasca é ofertada para aluguel, mas Toco diz que irá disponibilizar vestimentas de outros animais. Foto: Reprodução Instagram