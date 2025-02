Veja a identidade real de famosos que adotaram nomes artísticos

A atriz americana Emma Stone, nascida em Scottsdale, em 1988, se chama Emily Jean Stone. Ela queria ser chamada de “Emma” por causa de sua admiração por Emma Bunton. No entanto, a razão prática foi que já havia uma atriz registrada com o nome “Emily Stone” no Screen Actors Guild, o que a levou a adotar “Emma” profissionalmente. Foto: flickr Gage Skidmore