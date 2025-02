Memória de Lauro Corona: galã dos anos 80, que morreu jovem, nunca assumiu ter Aids

Nascido em 1957, no Rio de Janeiro, Corona iniciou sua carreira artística nos anos 70, após formar-se na Escola de Artes Dramáticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com seu porte físico, boa aparência e uma presença de palco marcante, logo se destacou nas produções da TV Globo. Foto: Reprodução do Instagram @laurocorona