Beleza, resistência e durabilidade: a história da cerâmica

Caruaru, Pernambuco - Famosa pela sua produção de cerâmica popular, especialmente bonecos de barro que representam cenas do folclore nordestino. A cidade tem uma forte ligação com as festividades de São João e a cultura local, com artesãos que mantêm viva a tradição desde a época colonial. Foto: Reprodução do X @AlencarCasa, Instagram @lojaarcarecife. Flickrs luandersonmon e Damiao Santana