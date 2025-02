Carnaval 2025: Saiba quem são os puxadores de samba do Grupo Especial do Rio

Tinga (Vila Isabel) - Começou no final da década de 90, na Vila Isabel. sendo cantor de apoio de Jorge Tropical, de 2000 a 2003. No ano seguinte, fez sua estreia com o título do acesso, no enredo sobre Paraty. Foi campeão mais duas vezes pela escola de Noel, desta vez no Especial, em 2006 e 2013. Foto: Reprodução/Instagram