Especialistas descobrem rosto ‘escondido’ de mulher em obra de Pablo Picasso

"Les Demoiselles d'Avignon" (1907) é uma das obras mais icônicas do cubismo, marcando uma ruptura radical com as normas da arte ocidental. A tela, que apresenta cinco figuras femininas com formas angulares e um uso audacioso de cores, é um exemplo claro do novo caminho que Picasso estava trilhando. Foto: Lcbvocesabia-qd3jb/Youtube