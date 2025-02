‘Rei do Ritmo’: o talento especial de Jackson do Pandeiro

EMINEM (1972) - RAP - Nascido no Missouri (EUA), Marshall Bruce Mathers III alcançou popularidade em 1999 quando lançou "The Slim Shady LP" e ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Rap do ano. Em 2003, ganhou Oscar de Melhor Canção com "Lose Yourself", do filme "8 Mile". Foto: reprodução/instagram