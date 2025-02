Atores que já interpretaram o detetive Sherlock Holmes

Benedict Cumberbatch - O ator e dublador britânico vive o detetive na série de TV "Sherlock", com 4 temporadas entre 2010 e 2017, ao lado do ator Martin Freeman. Benedict ficou conhecido como o Doutor Estranho nos filmes de heróis da Marvel. E é a voz por trás do personagem principal da animação "Grinch" e do dragão Smaug, no filme "O Hobbit". Foto: Divulgação