Umbanda e candomblé: saiba as diferenças que se unem na devoção aos orixás

"Umbanda" significa "curandeiro" no idioma Kimbundo, uma das línguas de Angola (onde o português é oficial, mas grande parte da população mantém os idiomas bantos). Já a palavra candomblé, no quimbundo e no quicongo, faladas em Angola e no Congo, significa "dança com atabaques" ou "ritual religioso com música e dança". Foto: Wikimedia Commons