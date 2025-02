Nasce primeiro filho de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

A modelo também é uma ativista ambiental. Em 2018, fundou o Projeto Água Limpa, em parceria com a ONG ISA, com o intuito de proteger as nascentes do rio Xingu, no Mato Grosso. Ela foi embaixadora da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Foto: Reprodução Instagram