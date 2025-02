Sapo-de-Darwin: filhotes da espécie ameaçada nascem após ‘expedição’ de emergência

O surgimento do fungo quitrídio no Parque Tantauco fez a presença da espécie no local reduzir-se drasticamente. Com o nascimento dos novos “sapinhos” no Zoológico de Londres, reacendeu-se entre os cientistas a esperança de que o sapo-de-Darwin saia da lista de animais ameaçados de extinção. Foto: Reprodução/Instagram do London Zoo