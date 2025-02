Veja a lista dos carros mais vendidos no Brasil em 2024

11º - Chevrolet Onix Plus: 59.964 (unidades vendidas) - Ele tem duas opções distintas de motorização. As versões MT e LT são equipadas com um motor 1.0 aspirado de 78/82 cv (gasolina/etanol) e 95/104 Nm (g/e), sempre com câmbio manual de 6 marchas. Foto: Divulgação/Chevrolet