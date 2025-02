São Vicente e Granadinas: belo país caribenho é um dos ‘mais perigosos do mundo’

A pequena nação localizada no sul do Caribe, nas Pequenas Antilhas, é um destino turístico por suas belezas naturais. No entanto, pesquisa do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) apontou que está entre os países onde crimes como assassinatos acontecem com muita frequência. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons