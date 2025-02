Ásia domina ranking das estátuas gigantes

Kannon (Japão) - 57m - Fica no terreno do templo Houkokuji Aizu Betsuin, em Fukushima. Construída em 1988. A estátua é oca e possui uma escada em espiral que permite chegar até a altura do ombro da deusa Kannon. Em 2021, recebeu máscara em ato simbólico por causa da pandemia. Foto: reprodução CNN