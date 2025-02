Curiosidades sobre o flamingo, ave rosada que dorme em pé

Miles Astray, fotógrafo que fez esse registro em Aruba, usou a imagem numa categoria de IA no Concurso de Fotografia Colorida do 1839 Awards. Mas depois ele revelou que a foto nao havia sido criada com I.A. . Ela era verdadeira. A posição real do flamingo deu aparência de estar sem cabeça. Foto: Reprodução redes sociais