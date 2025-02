As gírias em cada estado do Brasil; você entenderia?

Rio Grande do Norte: Eita Píula (interjeição de surpresa); Galado (engraçado); Balaio de gato (bagunça); Bagana (ponta de cigarro); Bexiga taboca (alguém com muita raiva); Gangueiro (de gangue ou com calças largas). Foto: Marcos Elias de Oliveira Júnior - wikimedia commons