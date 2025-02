Eternizado na MPB, João Cândido, o Almirante Negro, marcou a história

Na época, um contingente de 90% de negros e mulatos, centenas de marujos continuavam a ter seus corpos retalhados pela chibata, como no tempo da escravidão. Além disso, os marinheiros estavam insatisfeitos com os baixos soldos, com a má alimentação e, principalmente, com os degradantes castigos corporais. Foto: Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro