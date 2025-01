Onde ficam os rios mais poluídos do mundo e por que são tão sujos

Rio Ganges- O rio é localizado entre a Índia e Bangladesh, com 2.510 km de extensão. Nasce no rio Bhagirathi, no Himalaia, norte da Índia, e sua foz fica no Delta do Ganges, na baía de Bengala, Oceano Índico. Também é conhecido como Rio Benare. Foto: Imagem de Ron James por Pixabay