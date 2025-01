SOS: símbolo mundial de socorro tem 116 anos

Pomba da paz: A origem da pomba da paz remonta à Bíblia, no Livro de Gênesis. No fim do Dilúvio, Noé enviou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e o bicho voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a paz havia sido restaurada na Terra. Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay