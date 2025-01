Clássicas e românticas: as pontes sobre o Sena em Paris

Pont de l'Alma – Inaugurada em 1856, a Pont de l'Alma conecta a margem direita do Sena à área onde se encontra o Musée du Quai Branly. Esta ponte de ferro e pedra é célebre pela escultura da Flame of Liberty, um símbolo de liberdade e referência ao local do acidente fatal de Lady Diana em 1997. Foto: Guilhem Vellut/Wikimédia Common e Flickr fvib'r