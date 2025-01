Construído na 2ª Guerra Mundial, bunker se torna ponto turístico de BH

O bunker preservado do Edifício Acaiaca e agora aberto para visitação foi construído com paredes largas e capacidade para abrigar até 160 pessoas. É possível entrar em duas salas com piso e sistema de ventilação originais. O local também conta com uma saída de emergência, acessível por uma porta com fechadura giratória. Foto: Ataliba Coelho/Divulgação